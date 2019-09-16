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Зеленський назвав перші кроки на шляху до миру на Донбасі

Новини » Політика    16.09.2019 - 13:37
Зеленський назвав перші кроки на шляху до миру на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зробив особливий акцент на припиненні вогню і розведенні сил

Президент України Володимир Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський поклав великі надії на головування Словаччини в ОБСЄ і на кроки щодо істотного прогресу для досягнення миру на Донбасі.

"Повне і стійке припинення вогню, остаточне розведення сил у Станиці Луганській, яке має бути належним чином верифіковане ОБСЄ. Все це стане першими значними кроками на шляху до миру. Очікуємо, що Словаччина і надалі буде ставити в ОБСЄ питання про повне виведення окупаційних військ з України та повернення непідконтрольних територій", - заявив президент.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі. За його словами, вибори на цих територіях пройдуть тільки після відведення військ.

Відзначимо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін щодо особливого статусу Донбасу не буде.

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