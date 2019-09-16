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Синоптики прогнозують стрімке похолодання у Києві

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 16:10
Синоптики прогнозують стрімке похолодання у Києві
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20 у бік зниження

Погода в Києві зіпсується, різко похолодає, а середньодобова температура води в Дніпрі перейшла через позначку +20 в бік зниження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Центральної геофізичної обсерваторії.

Зазначається, що стрімке похолодання, яке прогнозує Український гідрометцентр, призведе до закінчення в середині нинішнього тижня і метеорологічного літа у столиці.

"Згідно спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 15 вересня середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20 у бік зниження", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у цьому році перехід температури води через +20 у бік підвищення відбувся 29 травня, тобто період з комфортною температурою води тривав 103 дні.

Максимальна температура води прогрілась 23 червня до +27.8. Особливістю цьогорічного літа було те, що глибоке похолодання у середині липня знизило температуру води нижче 20 градусів протягом 6 днів.

Нагадаємо, погода в Україні з 16 по 20 вересня зіпсується - в Україні похолодає і задощить. У понеділок на більшій території України температура повітря складе +21+23 градуси, на півдні - до +27. Дощі сьогодні вірогідні в Західній Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні у другій половині вересня погіршиться, очікуються заморозки у центральних областях та Карпатах.

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Новини України ГідрометцентрКиївпохолодание
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