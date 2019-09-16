Білорусь спростувала ідею об'єднання з Росією

Фото: прес-секретар Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт (nn.by)

У Лукашенка заявили, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії

Влада Білорусі спростували ідею створення конфедеративної держави з Російською Федерацією. Про це повідомила прес-секретар президента Білорусі Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт, передає білоруське видання "Наша Ніва".

Вона уточнила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії. Також Ейсмонт заявила, що інформація про створення конфедерації між країнами, яку раніше розповсюдили російські ЗМІ, є "журналістськими штампами".

"Всі гучні терміни, що використовуються в наведеній статті, - конфедерація, федерація і т. д. - ми б запропонували оцінювати як вільні журналістські штампи. В цілому ж в інтеграційної роботі, яка зараз ведеться, сторони виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії", - сказала вона.

Ейсмонт додала, що між країнами ведуться лише ті переговори, які економічно доцільні.

"В інтеграційних ж процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Ніяких спільних органів не створюється - до цього країни не готові", - заявляє прес-секретар Олександра Лукашенка.

Вона також зазначила, що робота над розширенням економічного співробітництва триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Передбачається, що спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що конкретних термінів щодо затвердження дорожньої карти об'єднання Росії і Білорусі немає. За його словами, вся інформація стосовно цієї теми носить суто попередній характер.