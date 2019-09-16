ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь спростувала ідею об'єднання з Росією

Новини » В світі    16.09.2019 - 17:38
Білорусь спростувала ідею об'єднання з Росією
Фото: прес-секретар Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт (nn.by)

У Лукашенка заявили, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії

Влада Білорусі спростували ідею створення конфедеративної держави з Російською Федерацією. Про це повідомила прес-секретар президента Білорусі Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт, передає білоруське видання "Наша Ніва".

Вона уточнила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії. Також Ейсмонт заявила, що інформація про створення конфедерації між країнами, яку раніше розповсюдили російські ЗМІ, є "журналістськими штампами".

"Всі гучні терміни, що використовуються в наведеній статті, - конфедерація, федерація і т. д. - ми б запропонували оцінювати як вільні журналістські штампи. В цілому ж в інтеграційної роботі, яка зараз ведеться, сторони виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії", - сказала вона.

Ейсмонт додала, що між країнами ведуться лише ті переговори, які економічно доцільні.

"В інтеграційних ж процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Ніяких спільних органів не створюється - до цього країни не готові", - заявляє прес-секретар Олександра Лукашенка.

Вона також зазначила, що робота над розширенням економічного співробітництва триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Передбачається, що спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що конкретних термінів щодо затвердження дорожньої карти об'єднання Росії і Білорусі немає. За його словами, вся інформація стосовно цієї теми носить суто попередній характер.

У РФ відреагували на інформацію про створення конфедеративної держави з Білоруссю У Кремлі заявили про необхідність ретельної підготовки нормандського саміту
Новини України Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся