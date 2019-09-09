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"Газпром" підтвердив готовність надати Україні знижку на газ

Новини » Енергетика    09.09.2019 - 17:56
"Газпром" підтвердив готовність надати Україні знижку на газ
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

Російська сторона намагається продавити свої умови нібито з 25% знижкою на газ

Російська компанія "Газпром" на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію щодо прямих поставок із знижкою в розмірі 25%. Про це на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що на зустрічі з Путіним глава "Газпрому" заявив, що першочерговим питанням будуть поставки російського газу безпосередньо в Україну. При цьому Путін підкреслив необхідність транзитного контракту через українську ГТС.

"У разі укладення прямого договору на постачання газу з "Газпромом", ціна газу для кінцевого споживача на Україні може бути на 25% нижчою поточного рівня", - додав Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін провів зустріч з главою "Газпрому" перед тристоронніми газовими переговорами, на якій заявив, що російська сторона повинна платити за користування газотранспортною системою України.

Відзначимо, сьогодні президент Європейської комісії та комісар з питань енергії Марош Шефович заявив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

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Новини України Олексій МіллєрГазпромгаз
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