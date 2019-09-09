У Раді анонсували зниження ціни на газ для населення з вересня

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

З вересня ціну на газ знизять на 115 гривень

У вересні ціну на газ для населення знизять на 115 гривень за тисячу кубометрів. Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Андрій Герус під час погоджувальної ради в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни на газ для населення складає приблизно 30%.

"Сьогодні піднімалось питання стосовно тарифів на газ. Я хочу повідомити, що, згідно останньої інформації, для населення у вересні місяці ціна газу буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 метрів кубічних. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни на газ для населення складає приблизно 30%. Тому цього вересня газ для населення буде дешевшим, ніж він був у вересні минулого року", - заявив Герус.

Нагадаємо, на початку вересня НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 вересня 2019 року, не змінивши їх у порівнянні з серпнем.

Як писало РБК-Україна, ціни на газ на європейському ринку досягли 10-річного мінімуму на тлі надлишку запасів.

Додамо також, "Нафтогаз" запустив продаж газу населенню по "літнім" цінами. Українці зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою ціною, а використовувати його - взимку.