ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді анонсували зниження ціни на газ для населення з вересня

Новини » Енергетика    09.09.2019 - 12:16
У Раді анонсували зниження ціни на газ для населення з вересня
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

З вересня ціну на газ знизять на 115 гривень

У вересні ціну на газ для населення знизять на 115 гривень за тисячу кубометрів. Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Андрій Герус під час погоджувальної ради в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни на газ для населення складає приблизно 30%.

"Сьогодні піднімалось питання стосовно тарифів на газ. Я хочу повідомити, що, згідно останньої інформації, для населення у вересні місяці ціна газу буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 метрів кубічних. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни на газ для населення складає приблизно 30%. Тому цього вересня газ для населення буде дешевшим, ніж він був у вересні минулого року", - заявив Герус.

Нагадаємо, на початку вересня НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 вересня 2019 року, не змінивши їх у порівнянні з серпнем.

Як писало РБК-Україна, ціни на газ на європейському ринку досягли 10-річного мінімуму на тлі надлишку запасів.

Додамо також, "Нафтогаз" запустив продаж газу населенню по "літнім" цінами. Українці зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою ціною, а використовувати його - взимку.

"Нафтогаз" встановив ціни на газ у вересні Ціну на електроенергію для споживачів можна знизити на 20%, - Герус
Новини України Андрій ГерусЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся