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У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні

Новини » Енергетика    08.05.2019 - 12:59
У Кабміні назвали точну ціну на газ у травні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ціна на газ у травні складе 8 247 гривень за тисячу кубометрів

Ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складе 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що Кабінет міністрів надав можливість НАК "Нафтогаз України" знизити ціни на газ для населення. Дане рішення відповідає меті ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів. У Кабміні наголошують, що це відповідає зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом.

"Якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, населення має можливість звернутися зі скаргами на урядову "гарячу лінію" 15-45", - додали в уряді.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що урядове рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ. За її словами, ціни на підставі постанови Кабміну № 867 (спеціальні зобов'язання) будуть працювати як стеля цін на газ для населення до кінця цього року.

До цього президент Росії Володимир Путін заявив, що без транзиту російського газу в Європу Україна не зможе організувати його реверсні поставки.

Україна збільшила транзит і видобуток газу
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнигазЦіна на газ
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