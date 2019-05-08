Коломойський виступив за збереження Авакова в новому уряді

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Олігарх назавав главу МВС "стабілізуючим фактором"

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен залишися в новому уряді при президентстві Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".

Коломойський зазначив, що вважає Авакова найуспішнішим міністром та найменш скандальним за останні 5 років, який "зробив реформу, що так-сяк працює".

Коломойський також вважає, що Аваков єдиний достойний міністр в нинішньому Кабміні і він повинен залишитися на своїй посаді в новому уряді.

"Він якийсь стабілізуючий фактор. Все що не відбувалося в країні, він наче фундамент якийсь, у мене таке відчуття", - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, Коломойський також заявляв, що наразі не існує інформації, яку можна вважати компроматом на обраного президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Коломойський заявив, що готовий відновити свої поїздки в Україну після перемоги Зеленського на виборах. Він пояснив, що проти нього немає кримінальних справ і "не висунуто ні одна підозра".