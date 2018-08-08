Підсумки дня: 8 серпня

Сенцов в катастрофічному стані, - сестра

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов знаходиться в критичному стані. Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан. За її словами, Сенцов відчуває себе погано і зараз майже не встає. "Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається", - розповідає вона. Також вона повідомила, що Сенцов відмовився від переведення в цивільну лікарню.

Сенат США може визнати Росію спонсором тероризму

Згідно із законопроектом про нові санкції проти Росії, який був внесений до Сенату Сполучених Штатів, Російську Федерацію можуть визнати спонсором тероризму. Повідомляється, що "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018" (DASKAA), який внесли сенатори Ліндсі Грем, Роберт Менендес, Корі Гарднер і Бен Кардін, пропонує звести в єдину базу всі існуючі санкції проти РФ - від CAATSA до "акту Магнітського ". Також проект передбачає створення в Білому домі офісу, який буде координувати дії США щодо антиросійських санкцій з європейськими країнами. Ініціатори законопроекту починають зі звернення до глави США Дональда Трампа.

"Група "друзів Грузії" з 11 країн оприлюднила заяву щодо російського вторгнення

Неофіційна "група друзів Грузії", до якої увійшли 11 країн, в ОБСЄ опублікувала заяву з приводу 10-річчя російського військового вторгнення в Грузію. Зокрема, дипломати закликали Російську Федерацію (РФ) припинити визнавати незалежність Південної Осетії та Абхазії та "вивести свої війська з окупованих територій Грузії". Заяву підписали США, Велика Британія, Канада, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща, Румунія, Швеція та Україна.

Вулицями Києва проїхав вночі літак (відео)

На одному з великих проспектів у Києві жителі помітили літак, який перевозили по автомобільній дорозі. Про це повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook. Інцидент стався у ніч на 8 серпня. Жителі столиці помітили на Повітрофлотському проспекті літак, який кудись перевозили. Автомобілістів попередили про незвичайне явище і порекомендували об'їхати цей проспект. "Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, красиве, але краще об'їхати", – написали в співтоваристві. Очевидці події прийшли в захват від видовища.

Сонячне затемнення 2018: чого очікувати представникам всіх знаків Зодіаку 11 серпня

Сонячне затемнення 11 серпня закриває коридор літніх затемнень 2018 року. Астрологічний прогноз на цей період обіцяє зміни і важливі події. Найбільший вплив природного явища можуть відчути Водолії і Леви. На представників цих двох знаків, а також Тельців і Скорпіонів чекають доленосні зустрічі. Докладний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 серпня - в матеріалі Styler.