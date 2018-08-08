Сенат США може визнати Росію спонсором тероризму

Законопроектом пропонується звести в єдину базу всі існуючі санкції проти РФ

Згідно із законопроектом про нові санкції проти Росії, який був внесений до Сенату Сполучених Штатів, Російську Федерацію можуть визнати спонсором тероризму. Про це повідомляє РБК.

Зазначено, що "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018" (DASKAA), який внесли сенатори Ліндсі Грем, Роберт Менендес, Корі Гарднер і Бен Кардін, пропонує звести в єдину базу всі існуючі санкції проти РФ - від CAATSA до "акту Магнітського ".

Також проектом планується створити в Білому домі списку санкцій офіс, який буде координувати дії США по антиросійським санкціям з європейськими країнами.

Ініціатори законопроекту починають зі звернення до глави США Дональда Трампа. Вони наголошують на необхідності підтримати всі зусилля із протидії втручанню "з боку уряду Росії або інших іноземних гравців у діяльність держустанов США, а також у демократичні процеси в країні".

Крім того, сенатори вимагають публічно закликати владу РФ повернути Україні Крим і відмовитися від підтримки насильства на Донбасі, від підтримки сепаратистів у Грузії та Молдові, а також режиму президента Сирії Башара Асада.

Дану ініціативу прокоментував глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. За його словами, американським сенаторам "хочеться до межі погіршити відносини Росії і США, щоб не було жодного шансу на їх поліпшення". Сенатори, як вважає глава комітету, "намагаються зіштовхнути дві ядерні наддержави". Він додав, що звинувачення РФ у спонсорстві тероризму - "цинізм вищої міри".

"Тепер нас звинувачують у спонсорстві тероризму. Це цинізм вищої міри, який неможливо коментувати", - додав Джабаров.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США представили новий пакет антиросійських санкцій. Законопроект передбачає як персональні санкції, так і обмеження на інвестиції в енергетику. Зокрема, проект містить пропозиції ввести нові заходи проти політичних діячів Росії, великих бізнесменів, а також обмеження на інвестиції у національну енергетику.

Американський сенатор-республіканець, голова комітету Сенату із зовнішніх справ Боб Коркер впевнений, що США схвалять нові санкції проти РФ ще до проведення у Штатах проміжних виборів до Конгресу, намічених на листопад.