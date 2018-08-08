Итоги дня: 8 августа

Сенцов в катастрофическом состоянии, - сестра

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов находится в критическом состоянии. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов чувствует себя плохо и сейчас почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - рассказывает она. Также она сообщила, что Сенцов отказался от перевода в гражданскую больницу.

Сенат США может признать Россию спонсором терроризма

Согласно законопроекту о новых санкциях против России, который был внесен в Сенат Соединенных Штатов, Российскую Федерацию могут признать спонсором терроризма. Как сообщается, "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA), который внесли сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин, предлагает свести в единую базу все существующие санкции против РФ - от CAATSA до "акта Магнитского". Также проект предполагает создание в Белом доме санкционного офиса, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами. Инициаторы законопроекта начинают с обращения к главе США Дональду Трампу.

"Группа друзей Грузии" из 11 стран обнародовала заявление о российском вторжении

Неофициальная "группа друзей Грузии", в которую вошли 11 стран, в ОБСЕ опубликовала заявление по поводу 10-летия российского военного вторжения в Грузию. В частности, дипломаты призвали Российскую Федерацию (РФ) прекратить признавать независимость Южной Осетии и Абхазии и "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии". Заявление подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.

По улицам Киева ночью проехал самолет (видео)

На одном из крупных проспектов в Киеве жители заметили самолет, который перевозили по автомобильной дороге. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook. Автомобилистов предупрелили о необычном явление и порекомендовали объехать этот проспект. "Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать", – написали в сообществе. Очевидцы происшествия пришли в восторг от зрелища.

Солнечное затмение 2018: чего ожидать представителям всех знаков Зодиака 11 августа

Солнечное затмение 11 августа закрывает коридор летних затмений 2018 года. Астрологический прогноз на этот период сулит изменения и важные события. Наибольшее влияние природного явления могут ощутить Водолеи и Львы. Представителей этих двух знаков, а также Тельцов и Скорпионов ждут судьбоносные встречи. Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 августа - в материале Styler.