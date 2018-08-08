"Група "друзів Грузії" з 11 країн оприлюднила заяву щодо російського вторгнення

Група з 11 країн, серед яких і Україна, закликали Росію вивести війська з території Грузії

Неофіційна "група друзів Грузії", до якої увійшли 11 країн, в ОБСЄ опублікувала заяву з приводу 10-річчя російського військового вторгнення в Грузію. Про це повідомляє "Польське радіо".

Зокрема, дипломати закликали Російську Федерацію (РФ) припинити визнавати незалежність Південної Осетії та Абхазії та "вивести свої війська з окупованих територій Грузії". Заяву підписали США, Велика Британія, Канада, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща, Румунія, Швеція та Україна.

@OSCEPA Reaffirms the necessity of the full implementation of the EU-mediated 12.08.08 CA and calls on the #Russian Fed. to withdraw its military units from the territory of #Georgia,reverse its recognition of #Abkhazia,and #SOssetia as independent States.#10YearsFromAugustWar pic.twitter.com/a24gBWC97s — George Tsereteli (@GTsereteli) August 8, 2018

"Через десять років після російського військового вторгнення в Грузію нас як і раніше дуже турбує тривала окупація грузинських територій. Ми наголошуємо на необхідності мирного врегулювання конфлікту на основі повної поваги до Статуту ООН, Гельсінських угод та фундаментальних норм і принципів міжнародного права", - йдеться у заяві.

The Group of Friends of Georgia at OSCE issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008



Read the full Text: https://t.co/4bv2UC7XlP



#10YearsSince2008War pic.twitter.com/3l7QxkJ9o3 — Geo-Mission-Vienna (@Vienna_Emb) August 7, 2018

Нагадаємо, у десяті роковини збройного вторгнення Росії в Грузію, 7 серпня 2018 року, Сполучені Штати Америки закликали РФ вивести свої війська з окупованої території Грузії. Також заяву про те, що військова присутність РФ в Абхазії і Південній Осетії порушує міжнародне право, заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні.

Крім того, заяву із вимогою вивести війська та припинити окупацію грузинських територій оприлюднило МЗС України.