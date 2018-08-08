"Група "друзів Грузії" з 11 країн оприлюднила заяву щодо російського вторгнення

Новини Політика 08.08.2018 - 15:03
Фото: російська окупація в Грузії (apsny.ge)
Фото: російська окупація в Грузії (apsny.ge)

Група з 11 країн, серед яких і Україна, закликали Росію вивести війська з території Грузії

Неофіційна "група друзів Грузії", до якої увійшли 11 країн, в ОБСЄ опублікувала заяву з приводу  10-річчя російського військового вторгнення в Грузію. Про це повідомляє "Польське радіо".

Зокрема, дипломати закликали Російську Федерацію (РФ) припинити визнавати незалежність Південної Осетії та Абхазії та "вивести свої війська з окупованих територій Грузії". Заяву підписали США, Велика Британія, Канада, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща, Румунія, Швеція та Україна.

"Через десять років після російського військового вторгнення в Грузію нас як і раніше дуже турбує тривала окупація грузинських територій. Ми наголошуємо на необхідності мирного врегулювання конфлікту на основі повної поваги до Статуту ООН, Гельсінських угод та фундаментальних норм і принципів міжнародного права", - йдеться  у заяві.

Нагадаємо, у десяті роковини збройного вторгнення Росії в Грузію, 7 серпня 2018 року, Сполучені Штати Америки закликали РФ вивести свої війська з окупованої території Грузії. Також заяву про те, що військова присутність РФ в Абхазії і Південній Осетії порушує міжнародне право, заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні.

Крім того, заяву із вимогою вивести війська та припинити окупацію грузинських територій оприлюднило МЗС України.

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Теги:  Грузія,  оккупация,  Абхазия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС