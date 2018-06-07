Міністр сказав, що уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2"

Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2" у своїй економічній зоні. Про це заявив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг, повідомляє Sveriges Radio.

За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку-2" оскаржили в суді.

Нагадаємо, 27 березня компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG) отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій вільній економічній зоні(ВЕЗ). Повідомляється, що Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30 км ділянки згідно з Гірничим законом Німеччини.

Згідно з інформацією на сайті компанії, процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком. Дозволи, які залишилися, компанія може отримати у найближчі місяці до початку будівництва у 2018 році.