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Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2"

НовиниПолітика    07.06.2018 - 16:43
Фото: прапор Швеції (pixabay.com)
Фото: прапор Швеції (pixabay.com)

Міністр сказав, що уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2"

Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2"  у своїй економічній зоні. Про це заявив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг, повідомляє Sveriges Radio.

За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2". 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку-2" оскаржили в суді.

Нагадаємо, 27 березня компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG) отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій вільній економічній зоні(ВЕЗ). Повідомляється, що Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30 км ділянки згідно з Гірничим законом Німеччини. 

Згідно з інформацією на сайті компанії, процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком. Дозволи, які залишилися, компанія може отримати у найближчі місяці до початку будівництва у 2018 році.

Штайнмаєр: Німеччина шукає можливість зберегти транзит газу через Україну США готують санкції проти пов'язаних з "Північним потоком-2" компаній, - Foreign Policy
Теги публікації: Швеция, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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