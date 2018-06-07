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Інтерв'ю

Путін пригрозив Україні "тяжкими наслідками" у разі наступу на Донбасі

НовиниПолітика    07.06.2018 - 14:53
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін погрожує наслідками для державності України в цілому

Україну можуть очікувати "тяжкі наслідки для державності" у разі військового наступу на Донбасі. Про це в ході прямої лінії заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Путін розраховує, що "до таких провокацій справа не дійде". Мова йшла про можливий наступ українських військ на Донбасі.

"А якщо це станеться, мені здається, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому. Ще раз хочу підкреслити: розраховую, що нічого подібного не станеться", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про необхідність слідувати мінським домовленостями по Донбасу. Крім того, він зазначив, що чинне керівництво України не здатне вирішити проблеми "ДНР" і "ЛНР".

 

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Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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