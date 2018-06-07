Рада звільнила Данилюка

Рада підтримала подання Гройсмана про звільнення Данилюка

Верховна рада України підтримала подання прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України, передає кореспондент РБК-Україна.

Звільнення підтримали 254 нардепи.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України постановляє: звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади міністра фінансів України", - сказано у тексті відповідної постанови №8433.

Варто підкреслити, що заради голосування за звільнення міністра нардепи продовжили ранкове засідання Верховної ради. Так, за відповідну пропозицію голови ВР Андрія Парубія проголосували з другого разу 240 нардепів (спочатку 223).

Нагадаємо, вчора вдень Гройсман повідомив, що підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Зокрема, Гройсман зазначив, що Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

Вчора ж комітет Верховної ради України з питань бюджету розглянув і підтримав подання про відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

У свою чергу, Данилюк заявив про чинення на нього "колосального" тиску, не уточнивши, з боку кого воно виявляється.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міністру фінансів Олександру Данилюку піти у відставку за власним бажанням. Отримавши відмову міністра, Гройсман 30 травня виніс на розгляд уряду в закритому режимі проект подання про звільнення Данилюка.

Більшість міністрів проголосували за цей документ, підтримавши прем'єра. Утрималися, за інформацією видання, усього три члена Кабміну - в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе та міністр інфраструктури Володимир Омелян.

РБК-Україна відзначало, що з Омеляном у прем'єра в минулому році також трапився публічний конфлікт через перепідпорядкування держкомпанії "Укрзалізниця" уряду. Видання повідомляло, що Данилюк з Гройсманом вже тиждень активно "воюють" за контроль над Держфіскальною службою.