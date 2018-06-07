Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада звільнила Данилюка

НовиниПолітика    07.06.2018 - 14:33
Фото: Олександр Данилюк (rada.gov.ua)
Фото: Олександр Данилюк (rada.gov.ua)

Рада підтримала подання Гройсмана про звільнення Данилюка

Верховна рада України підтримала подання прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України, передає кореспондент РБК-Україна.

Звільнення підтримали 254 нардепи.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України постановляє: звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади міністра фінансів України", - сказано у тексті відповідної постанови №8433.

Варто підкреслити, що заради голосування за звільнення міністра нардепи продовжили ранкове засідання Верховної ради. Так, за відповідну пропозицію голови ВР Андрія Парубія проголосували з другого разу 240 нардепів (спочатку 223).

Нагадаємо, вчора вдень Гройсман повідомив, що підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Зокрема, Гройсман зазначив, що Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

Вчора ж комітет Верховної ради України з питань бюджету розглянув і підтримав подання про відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

У свою чергу, Данилюк заявив про чинення на нього "колосального" тиску, не уточнивши, з боку кого воно виявляється.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міністру фінансів Олександру Данилюку піти у відставку за власним бажанням. Отримавши відмову міністра, Гройсман 30 травня виніс на розгляд уряду в закритому режимі проект подання про звільнення Данилюка.

Більшість міністрів проголосували за цей документ, підтримавши прем'єра. Утрималися, за інформацією видання, усього три члена Кабміну - в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе та міністр інфраструктури Володимир Омелян.

РБК-Україна відзначало, що з Омеляном у прем'єра в минулому році також трапився публічний конфлікт через перепідпорядкування держкомпанії "Укрзалізниця" уряду. Видання повідомляло, що Данилюк з Гройсманом вже тиждень активно "воюють" за контроль над Держфіскальною службою.

Парламент обрав Василенка аудитором НАБУ від Ради Рада підтримала створення Вищого антикорупційного суду
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Міністерство фінансів України, Верховна Рада, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся