Підсумки дня: 7 лютого

•Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію

•В Україні посилили умови призначення субсидій, скоротивши до одного місяця допустимий максимальний термін заборгованості по оплаті послуг ЖКГ

•Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019

•Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень

•У мережі розгорівся "грошовий" скандал навколо одного з кандидатів у президенти України, колишнього співробітника "Слідство.Інфо" Дмитра Гнапа

•В Україні очікується зростання цін на лікарські препарати. Подорожчання торкнеться практично всіх категорій ліків

•Відомий журналіст і блогер Денис Казанський виступив на підтримку Уляни Супрун і повідомив про те, що народний депутат від "Регіональної партії" Ігор Мосійчук подав проти неї позов в інтересах "регіоналки" Тетяни Бахтеєвої

•Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, а також на найближчих вихідних в Україні очікується істотна зміна погодних умов