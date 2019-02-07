Канал NewsOne оштрафували за пропаганду

Фото: телеканал NewsOne (facebook.com newsone.ua)

NewsOne повинен заплатити майже 100 тис. гривень

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства: "у контексті заборони на використання телерадіомовлення для розпалювання національної ворожнечі; в контексті заборони трансляції передач, створених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію, пропаганду органів "держави-агресора"; у контексті порушення вимог достовірності та збалансованості подачі інформації"

Як наголошується, штраф необхідно сплатити протягом місяця. У разі невиконання вимог регулятор може накласти нові санкції.

Нагадаємо, 14 листопада 2018 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") через демонстрації некоректного зображення карти України у прямому ефірі, а саме без півострова Крим. Відзначається, що ведучий без посилання на джерело назвав таку карту графікою щодо позицій Європи з торгівлі.

РБК-Україна повідомляло, що в разі введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne закриють тільки останній з них