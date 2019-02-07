Ілюстративне фото (УНІАН)

Субсидії не будуть призначати при заборгованості по оплаті послуг ЖКГ більше одного місяця

В Україні посилили умови призначення субсидій, скоротивши до одного місяця допустимий максимальний термін заборгованості по оплаті послуг ЖКГ. Відповідні урядові документи є в розпорядженні РБК-Україна.

Відначимо, вчорашнім рішенням про початок виплат субсидій у готівковій формі з березня 2019 року Кабінет міністрів також посилив умови їх призначення. Зокрема, субсидію не будуть призначати, якщо підрозділ соцзахисту отримає дані про те, що одержувач прострочив більш ніж на місяць оплату послуг ЖКГ, якщо заборгованість перевищує 340 гривень. Раніше діяла норма про допустиме прострочення не більше двох місяців.

У той же час підкреслюється, що дана норма не буде застосовуватися при призначенні субсидій на наступний період, якщо Мінсоцполітики не забезпечило їх фінансування.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

Президент Петро Порошенко уточнив, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня.