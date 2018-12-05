Путін назвав причину відмови від телефонної розмови з Порошенком

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що відмовляється від розмови з Порошенком, тому що "не хоче брати участь у його виборчій кампанії"

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, чому відмовляється від телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Путін заявив, що відмовляється від розмови з Порошенком, тому що "не хоче брати участь у його виборчій кампанії".

"Адже справа не в тому, що я ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, справа не в цьому. Справа в тому, що я не хочу брати участь у його виборчій кампанії", - заявив Путін.

Крім того, Путін заявив, що Порошенко "майстерно створює кризові та провокаційні ситуації і тут же перекладає відповідальність за скоєне на Росію, після чого хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує проблеми, що виникли".

"Ось нехитра комбінація, і я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що Путін відмовляється від телефонних переговорів з Порошенком про напад на українські кораблі в Керченській протоці.

Як заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, з боку України був запит на проведення телефонної розмови президентів РФ і України через ситуацію в Керченській протоці, однак, вона не відбулася. За словами Ушакова, під час підготовки такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, а також робиться аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою.