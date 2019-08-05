ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики спрогнозували курс долара на цей тиждень

Новини » Фінанси    05.08.2019 - 11:15
Аналітики спрогнозували курс долара на цей тиждень
Фото: курс долара цього тижня не буде різко зростати (прес-офіс НБУ)

Курс долара цього тижня сильно не зміниться

Курс долара цього тижня з 5 по 9 серпня сильно не зміниться. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Аналітик зазначив, що за минулий тиждень долар змінився до гривні на різних сегментах валютного ринку по-різному. Зокрема, офіційний курс ще знижувався, коли міжбанк вже зростав, в той час як готівковий долар топтався на місці.

"Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,49 грн до 25,35 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,35/25,38 до 25,51/25,56 (+0,6%/+0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 25,33/25,62 до 25,32/25,65 (-0,03%/+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею розширився з 1,2% до 1,3% за рахунок зниження курсу покупки з одночасним зростанням курсу продажу", - підкреслив Іосуб.

За його словами, різноспрямованість руху на різних сегментах валютного ринку, по-перше, пов'язана з розворотом долара після його падіння до 25 грн і нижче, а, по-друге, може свідчити про ймовірну стабілізацію курсу поблизу поточних рівнів.

"На цей тиждень ми очікуємо, що долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,3/25,7 грн", - додав він.

Зазначимо, на відкритті міжбанку 5 серпня курс долара станом на 10:31 порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу виріс вже на 18 копійок - до 25,74 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська гривня посіла перше місце серед світових валют за зростанням щодо долара США.

Аналітик назвав причини обвалу курсу долара
Новини України валютаКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся