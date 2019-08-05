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Путін допускає нову гонку озброєнь після виходу США з ракетного договору

Новини » Політика    05.08.2019 - 16:49
Путін допускає нову гонку озброєнь після виходу США з ракетного договору
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін доручив оборонним відомствам спостерігати за подальшими кроками США

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що допускає нову гонку озброєнь після виходу Сполучених Штатів Америки з ракетного договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як повідомляється, вихід США з ДРСМД може відновити нічим не стримувану гонку озброєнь.

"Такий сценарій означає відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння. І щоб уникнути хаосу, в якому немає ніяких правил, обмежень і законів, - потрібно ще раз зважити всі можливі небезпечні наслідки і почати серйозний діалог без двозначностей і по суті", - йдеться в заяві.

Крім того, Путін доручив Міноборони, МЗС Росії, а також Службі зовнішньої розвідки спостерігати за подальшими кроками США по розробці, виробництву та розміщення ракет середньої і меншої дальності.

"У разі отримання достовірної інформації про те, що США завершили розробку і приступили до виробництва відповідних систем, Росія буде змушена приступити до повноформатної розробці аналогічних ракет", - йдеться в повідомленні.

нагадаємо, 2 серпня договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

Крім того, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності.

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