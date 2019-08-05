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Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру

Новини » Політика    05.08.2019 - 14:27
Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру
Фото: індо-пакистанський кордон (twitter.com/heraldpakistan)

Тепер до штату Джамму та Кашмір будуть застосовуватися усі статті конституції

Індійський уряд указом президента позбавив єдиний мусульманський штат Джамму та Кашмір особливого статусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

Зазначається, уряд Індії скасував спеціальний статус  Джамму та Кашмір, який є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами. 

"До штату Джамму та Кашмір будуть застосовуватися усі статті конституції. Указ набуває чинності негайно", - повідомляє міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах.

Стаття 370 конституції країни надавала штату право ухвалювати власні закони. Скасування особливого статусу зокрема означає, що люди з інших штатів зможуть купувати нерухомість у Кашмірі.

Окрім того, до цього часу закон дозволяв обіймати державні посади та навчатися в коледжах Кашміру лише жителям штату. 

Політичні лідери штату застерегли, що скасування статусу спровокує масові заворушення. Вчора регіональні партії Кашміру під час засідання пообіцяли зберегти особлививий статус штату. Вони заявили, що будь-які кроки у напрямку скасування цього статусу рівнозначні агресії проти населення штату. Сьогодні вранці у Кашмірі були відключені телефонний зв'язок та інтернет. Високопосадовців штату помістили під домашній арешт.

Нагадаємо, нещодавно у Кашмірі на кордоні сталася перестрілка між пакистанськими та індійськими військовими, в результаті якої було вбито сім чоловік. З боку Пакистану були застрелені троє військових і один мирний житель, з індійською - один військовий і двоє мирних жителів, в тому числі дитина. За даними обох сторін, в перестрілці було поранено щонайменше 20 осіб. В індійській армії звинуватили пакистанські війська у стрільбі з мінометів і стрілецької зброї уздовж лінії контролю в Кашмірі, після чого індійські солдати почали вести вогонь у відповідь.

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