Підсумки дня: 4 вересня
Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП, Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка та інші новини
- Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату
- Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України"
- Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині і повноцінне членство в ЄС країнам Західних Балкан
- Президент України Володимир Зеленський 4 вересня ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію
- Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка
- Печерський райсуд Києва дозволив застосувати відносно колишньої глави Нацбанку Валерію Гонтареву силовий привід на допит
- Олена Зайцева, яка засуджена за вчинення смертельної ДТП в місті Харкові строком на 10 років, відправилася відбувати своє покарання в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області. Під час відбування терміну Зайцева буде відвідувати магазини і брати участь у концертах (відео)
- Молодша дочка короля Бельгія, 11-річна Елеонора, прийшла в школу в білій вишиванці з червоно-чорним візерунком (фото)