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Суд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 18:06
Суд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату
Фото: предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет (РБК-Україна)

УПЦ Київського патріархату домоглася заборони на відчуження майна

Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київського патріархату.

Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив заяву адвокатів УПЦ КП щодо забезпечення позову, яким церква просила визнати незаконними дії Мінкульту з ліквідації Київського патріархату. Зокрема, голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ (Православної церкви України) Іоанну заборонили вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії щодо ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

Фото: рішення суду (new.cerkva.info)

Нагадаємо, в кінці липня Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

Після цього предстоятель церкви Філарет подав до суду через ліквідацію Київського патріархату. На його думку, Мін'юст і Мінкульт не мали права знімати УПЦ КП з державної реєстрації.

Зазначимо, ліквідація Київського патріархату була однією з умов отримання автокефалії Православної церкви України. У грудні минулого року УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква й кілька ієрархів УПЦ Московського патріархату об'єдналися для створення автокефальної церкви, визнаної Константинополем.

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