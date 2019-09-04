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Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Новини » Політика    04.09.2019 - 14:52
Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Кабмін сьогодні підтримав рішення про звільнення голови КМДА

Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Facebook.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА", - написав Гончаренко.

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

Через місяць Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Він заявив, що Кличко повинен йти у відставку.

Крім цього, голова ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличка. Ця інформація була передана в правоохоронні органи. Після цього Кличко у зверненні президенту Володимиру Зеленському заявив, що все, що наговорив Богдан "повна нісенітниця і не компетентність".

Також РБК-Україна писало, що Кличко подав заяву в НАБУ через заяву Богдана про хабар. Після цього, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка в якості свідка.

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