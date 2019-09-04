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Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні "особливий статус"

Новини » Політика    04.09.2019 - 09:50
Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні "особливий статус"
Фото: Борут Пахор (flickr com.european_parliament)

Також президент Словенії запропонував ЄС надати "особливий статус" й Туреччині

Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині і повноцінне членство в ЄС країнам Західних Балкан. Про це він сказав у своєму виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічний форум у Блед, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

У свою чергу, глава Міністерства закордонних справ Туреччини розкритикував заяви президента Словенії. За його словами, Туреччина хоче повноцінне членство.

"Я не знаю, чому ви передумали. Ймовірно, президент Франції Еммануїл Макрон вплинув на це. Але повинен бути принцип наступності держави, а також ЄС", - сказав Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу запропонував продовження переговорів з ЄС про вступ до блоку.

РБК-Україна писало, високий представник ЄС Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз за 5 років надав Україні найбільший пакет допомоги за всю історію його існування, завдяки чого країні вдалося уникнути колапсу економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв те, що вступ України в НАТО можливо тільки після референдуму.

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