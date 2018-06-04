Підсумки дня: 4 червня

Українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці. Про це повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін. Скарга на вирок Сущенку буде подана завтра. Порошенко відреагував на вирок Сущенку в РФ.
Під час психологічної експертизи з використанням поліграфу народного депутата України Надії Савченко встновлено обґрунтовані висновки щодо намірів депутата влаштувати теракт у будівлі Верховної ради України. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ). Савченко обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави та особисто розподіляла ролі в замахах.
Співробітниками Національної поліції Києва затримано "коронованого" в Греції, підозрюваного у квартирних крадіжках, засудженого на батьківщині за організацію злочинного угруповання грузинського "злодія в законі". Як повідомляється, після отримання інформації про знаходження на території України Хдр Рашидова, відомого у кримінальному світі під прізвиськом "Хідір", правоохоронці затримали його. За інформацією поліції "Хідір" прибув в Україну для посилення впливу так званого кутаїського клану "злодіїв у законі".
Заступник виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Андрій Лінчевський прокоментував своє скандальне висловлювання про лікування онкохворих. Під час брифінгу Лінчевський зазначив, що фрагменти засідання Рахункової Палати, які поширюються в соцмережах, не відображають ні хід засідання, ні позицію МОЗ. Нагадаємо, згідно з інформацію, що з`явилася раніше, чиновник сказав, що виділення грошей на лікування недоцільне, оскільки "вони всі помруть".
У вівторок, 5 червня, в Україні очікуються дощі. З середи, 6 червня, по всій території країни почнеться похолодання. У ніч на 7 червня температура повітря знизиться до 7 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Завтра дощів повинно вистачити усім. Особливо вдень. Бо нас перетинатиме холодний атмосферний фронт", - відзначила вона.