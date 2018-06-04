Підсумки дня: 4 червня

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці



Українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці. Про це повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін. Скарга на вирок Сущенку буде подана завтра. Порошенко відреагував на вирок Сущенку в РФ.

Наміри Савченко влаштувати теракт у ВР підтвердили на поліграфі, - СБУ



Під час психологічної експертизи з використанням поліграфу народного депутата України Надії Савченко встновлено обґрунтовані висновки щодо намірів депутата влаштувати теракт у будівлі Верховної ради України. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ). Савченко обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави та особисто розподіляла ролі в замахах.



У Києві затриманий грузинський "злодій в законі"



Співробітниками Національної поліції Києва затримано "коронованого" в Греції, підозрюваного у квартирних крадіжках, засудженого на батьківщині за організацію злочинного угруповання грузинського "злодія в законі". Як повідомляється, після отримання інформації про знаходження на території України Хдр Рашидова, відомого у кримінальному світі під прізвиськом "Хідір", правоохоронці затримали його. За інформацією поліції "Хідір" прибув в Україну для посилення впливу так званого кутаїського клану "злодіїв у законі".



Лінчевський прокоментував своє висловлювання про смерть онкохворих



Заступник виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Андрій Лінчевський прокоментував своє скандальне висловлювання про лікування онкохворих. Під час брифінгу Лінчевський зазначив, що фрагменти засідання Рахункової Палати, які поширюються в соцмережах, не відображають ні хід засідання, ні позицію МОЗ. Нагадаємо, згідно з інформацію, що з`явилася раніше, чиновник сказав, що виділення грошей на лікування недоцільне, оскільки "вони всі помруть".



Атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди



У вівторок, 5 червня, в Україні очікуються дощі. З середи, 6 червня, по всій території країни почнеться похолодання. У ніч на 7 червня температура повітря знизиться до 7 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Завтра дощів повинно вистачити усім. Особливо вдень. Бо нас перетинатиме холодний атмосферний фронт", - відзначила вона.