Итоги дня: 4 июня

Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы



краинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин. Жалоба на приговор Сущенко будет подана завтра. Порошенко отреагировал на приговор Сущенко в РФ.

Намерения Савченко устроить теракт в ВР подтвердили на полиграфе, - СБУ



Во время психологической экспертизы с использованием полиграфа народного депутата Украины Надежды Савченко установлено обоснованные выводы относительно намерений депутата устроить теракт у здания Верховной рады Украины. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ). Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства и лично распределяла роли в покушениях.

В Киеве задержан грузинский "вор в законе"



Сотрудниками Национальной полиции Киева задержан "коронованный" в Греции, подозреваемый в квартирных кражах, судимый на родине за организацию преступной группировки грузинский "вор в законе". Как сообщается, после получения информации о нахождении на территории Украины Хдр Рашидова, известного в криминальной мире под кличкой "Хидир", правоохранители задержали его. По информации полиции, "Хидир" прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана "воров в законе".



Линчевский прокомментировал свое высказывание о смерти онкобольных



Заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Андрей Линчевский прокомментировал свое скандальное высказывание о лечении онкобольных. Во время брифинга Линчевский отметил, что фрагменты заседания Счетной Палаты, которые распространяются в соцсетях, не отражают ни ход заседания, ни позицию Минздрава. Напомним, согласно появившейся ранее информации, чиновник сказал, что выделение денег на лечение нецелесообразное, так как "они все умрут".



Cиноптик предупредила о резком изменении погоды



Во вторник, 5 июня, в Украине ожидаются дожди. Со среды, 6 июня, по всей территории страны начнется похолодание. В ночь на 7 июня температура воздуха снизится до 7 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Завтра дождей должно хватить всем. Особенно днем. Потому что нас будет пересекать холодный атмосферный фронт", - отметила она.