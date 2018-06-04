Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Скарга на вирок Сущенку буде подана завтра

Українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці. Про це в Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Роману Сущенку винесено вирок. 12 років суворого режиму. Скарга буде подана завтра", - повідомив він.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018

Через несколько минут начнётся оглашение приговора украинскому журналисту Роману Сущенко в Московском городском суде. pic.twitter.com/zHLy1TUWTQ — Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018

Нагадаємо, раніше Фейгін анонсував, що Сущенку, якого утримують в Російській Федерації, винесуть вирок 4 червня 2018 року.

Відзначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий у РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенка кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.