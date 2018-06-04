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Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 15:52
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Скарга на вирок Сущенку буде подана завтра

Українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці. Про це в Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Роману Сущенку винесено вирок. 12 років суворого режиму. Скарга буде подана завтра", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Фейгін анонсував, що Сущенку, якого утримують в Російській Федерації, винесуть вирок 4 червня 2018 року.

Відзначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий у РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенка кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.

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Теги публікації: Російська Федерація, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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