У Києві затриманий грузинський "злодій в законі"

Чоловік підозрюється у скоєнні квартирних крадіжок

Співробітниками Національної поліції Києва затримано коронований в Греції, підозрюваний у квартирних крадіжках, засуджений на батьківщині за організацію злочинного угруповання грузинський "злодій в законі". Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як повідомляється, після отримання інформації про знаходження на території України Хдр Рашидова, відомого у кримінальному світі під прізвиськом "Хилир", правоохоронці затримали його. За інформацією поліції "Хидир" прибув в Україну для посилення впливу так званого кутаїського клану "злодіїв у законі". Наступні 5 років йому заборонено в'їжджати на територію України.

Фото: затримання грузинського "злодія в законі" (НПУ)

Згідно з оперативною інформацією співробітників карного розшуку, 28-річний уродженець південної країни був коронований в Греції в 2014 році, там же знаходився під слідством за квартирні крадіжки. На своїй батьківщині чоловік відбував покарання за створення злочинної організації. Кордон нашої держави він перетнув після офіційної зміни прізвища та документів.

За даними оперативників, "Хидир" мав намір впливати на кримінальні процеси в Україні, контролювати злодіїв з квартир та приватних будинків.

Правоохоронці подали документи про скасування посвідки на проживання в Україні громадянина і його примусове видворення за межі кордону нашої держави. В даний час "Хидир" вилетів в Стамбул.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко назвав число "злодіїв у законі", які знаходяться в Києві.

Так, за словами Крищенко, зараз, за оперативними даними, в Києві знаходиться до 30 "злодіїв у законі".