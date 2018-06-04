Порошенко відреагував на вирок Сущенку в РФ

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Президент України Петро Порошенко відреагував на вирок українському журналісту Роману Сущенку, який сьогодні було винесено російським судом. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Тwitter.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - написав він.

Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. pic.twitter.com/tTL9CDOMfe — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2018

Порошенко також висловив переконання, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки.

"Подібними "вироками" Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі", - заявив він.

Впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці.