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Порошенко відреагував на вирок Сущенку в РФ

НовиниПолітика    04.06.2018 - 16:44
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Президент України Петро Порошенко відреагував на вирок українському журналісту Роману Сущенку, який сьогодні було винесено російським судом. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Тwitter.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - написав він.

Порошенко також висловив переконання, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки.

"Подібними "вироками" Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Російська Федерація, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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