Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко озвучив конкретні пропозиції щодо забезпечення миру на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру в східних регіонах України. Про це президент Білорусі заявив сьогодні на відкритті зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Будемо відверті: вирішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу по посиленню можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи та іншого, на що ми здатні сьогодні домовитися в Європі", - заявив він.

Лукашенко вважає важливим доповнити дипломатичний діалог взаємозв'язками парламентаріїв, представників регіональної влади, громадянського суспільства та експертів.

"Необхідно вести подальший пошук взаємоприйнятного рішення по розміщенню на Донбасі миротворців. Можливо, розглянути варіант розміщення спільної місії ООН і ОБСЄ в Україні. До її складу можуть увійти військовослужбовці, поліцейські, цивільний персонал з країн, які протягом усього періоду конфлікту вносили посильний внесок у його розв'язання. Потрібно забезпечити принцип поетапності в розгортанні цієї місії, але часу майже не залишилося", - сказав Лукашенко.

Президент Білорусі заявив про необхідність активізувати і роботу в "нормандському форматі", щоб забезпечити чіткий механізм контролю за виконанням мінських угод.

"Однак з урахуванням досвіду попередніх років є побоювання, що цього буде недостатньо... Білорусь - невелика держава, але ми готові вносити свою лепту у вирішення тих чи інших конфліктів. Що ми, в принципі, вже робимо. Але хочемо відчувати нашу велику затребуваність з боку основних світових гравців", - заявив президент.

За його словами, Білорусь може взяти на себе відповідальність за контроль на російсько-українському кордоні.

"Простіше кажучи, ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, а також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід'ємною частиною України", - резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його дозволу.