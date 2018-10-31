В Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт, загинули 25 людей

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На борту вертольота знаходилися 25 військових і чиновників

В Афганістані, в районі Анара Дару провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією Reuters, на борту вертольота знаходилися 25 військових і чиновників.

Разом з тим, телеканал Tolo News з посиланням представника 207-го корпусу армії Афганістану повідомляє, що на борту перебувало 20 осіб. Наголошується, що всі вони загинули.

Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії зазнав аварії пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг.

Індонезійські власті заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Всього на борту знаходилися 189 осіб, у тому числі близько 20 співробітників Міністерства фінансів Індонезії. Зазначимо, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу.