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В Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт, загинули 25 людей

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 08:49
Ілюстративне фото (afgan_wiki)
Ілюстративне фото (afgan_wiki)

На борту вертольота знаходилися 25 військових і чиновників

В Афганістані, в районі Анара Дару провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією Reuters, на борту вертольота знаходилися 25 військових і чиновників.

Разом з тим, телеканал Tolo News з посиланням представника 207-го корпусу армії Афганістану повідомляє, що на борту перебувало 20 осіб. Наголошується, що всі вони загинули.

Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії зазнав аварії пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг.

Індонезійські власті заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Всього на борту знаходилися 189 осіб, у тому числі близько 20 співробітників Міністерства фінансів Індонезії. Зазначимо, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу.

На місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих У літака Boeing, що розбився в Індонезії, раніше були технічні неполадки, - Lion Air
Новини України загиблікатастрофаАфганистанЛітак
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