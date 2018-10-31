Порошенко підписав закон "Маски-шоу стоп"-2

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Документ спрямований проти безпідставного продовження строків досудового розслідування

Президент України Петро Порошенко підписав закон №8490 - так званий закон "Маски-шоу стоп"-2. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що закон полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого або прокурора, які прийняли незаконне рішення в ході розслідування кримінальної справи, яка згодом скасована судом.

Він також додав, що за неправомірне переслідування бізнесу вони повинні нести, в тому числі і матеріальну відповідальність.

Крім цього, Порошенко закликав Верховну раду прискорити розгляд законопроекту про бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в першому читанні за основу і в цілому урядовий законопроект №8490, прийняття закону підтримав 321 парламентарій. Зокрема, документ спрямований проти безпідставного продовження строків досудового розслідування.

Документом передбачається встановити можливість іншої особи, права або законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття справи, якщо закінчилися строки, встановлені для проведення досудового розслідування з моменту внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру

Як писало РБК-Україна раніше, в Мін'юсті в квітні заявили, що з початку дії закону "маски-шоу стоп" незаконні обшуки скоротилися. Додамо також, Мін'юст ініціював введення майнової відповідальності правоохоронців за нанесення збитків підприємству при здійсненні обшуків.