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Підсумки дня: 31 січня

Новини » Інше    31.01.2019 - 18:17

Підсумки дня: 31 січня

•Президент РФ Володимир Путін заявив, що за РФ залишається право "захищати свободу віросповідання" в Україні

•У Києві на бульварі Лесі Українки недалеко від будівлі Центральної виборчої комісії помер народний депутат першого скликання Анатолій Корж

•Віктор Гандзюк, батько загиблої активістки, радника Херсонської міської ради Катерини Гандзюк звернувся до тих, хто намагається вплинути на нього у зв'язку з розслідуванням вбивства його дочки

•Зураба Аласанию відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України"

•Кількість постраждалих внаслідок зіткнення автомобіля та маршрутного таксі на трасі Одеса-Ізмаїл зросла до 13

•Київська митрополія Православна церква України офіційно зареєстрована як релігійна організація і юридична особа

•У політв'язня в Росії українця Павла Гриба виявили сиптоми хвороби Альцгеймера. Також йому необхідна термінова операція через цироз печінки

•Депутати Європарламенту проголосували за те, щоб визнати опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом країни

•Колишня дружина зіркового футболіста Олександра Алієва Тетяна після останнього побиття звернулася до суду з проханням накласти на нього заборону наближатися до неї і їхніх спільних дітей

•Українська співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу розлучилися в київському суді. LITE пропонує згадати найромантичніші фото з життя знаменитої пари

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