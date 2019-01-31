Підсумки дня: 31 січня

•Президент РФ Володимир Путін заявив, що за РФ залишається право "захищати свободу віросповідання" в Україні

•У Києві на бульварі Лесі Українки недалеко від будівлі Центральної виборчої комісії помер народний депутат першого скликання Анатолій Корж

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•Депутати Європарламенту проголосували за те, щоб визнати опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом країни

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