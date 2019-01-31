Путін заявив, що РФ "буде захищати" свободу віросповідання в Україні

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що РФ "залишає за собою право реагувати, в тому числі і на свободу віросповідання"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що за РФ залишається право "захищати свободу віросповідання" в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Держава, влада Росії вважають абсолютно неприпустимим будь-яке втручання в церковні справи, ми поважали і будемо поважати незалежність церковного життя, тим більше - в сусідній суверенній країні", - сказав Путін.

Він заявив, що РФ "залишає за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання".

"Прикро, що у нього виявився втягнутий і Константинопольський патріархат. По суті, відбувається грубе втручання в церковне життя, його ініціатори немов навчалися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих храмів, труїли і переслідували священнослужителів", - сказав Путін.

Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило сподівається в майбутньому відвідати Україну.

Раніше Кирило передрік "криваві конфлікти" через перейменування Української православної церкви Московського патріархату.