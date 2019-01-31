Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles.com)

"За" проголосували 439 парламентарів

Депутати Європарламенту проголосували за те, щоб визнати опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європарламента.

За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини. Ще 88 чоловік утрималися від голосування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером опозиції Венесуели і спікером Національної асамблеї Хуаном Гуайдо. У ході бесіди сторони домовилися підтримувати зв'язок на тлі нових запланованих акцій протесту і відновлювати відносини. Трамп поговорив з Гуайдо, щоб показати свою рішучу підтримку боротьби за відновлення демократії.

23 січня Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори. Мадуро, який переміг на минулих виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом. США, Канада, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. На підтримку Мадуро виступили Росія, Туреччина, Китай, а також Куба і Болівія.