Православну церкву України офіційно зареєстрували

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ПЦУ зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви

Київська митрополія Православна церква України офіційно зареєстрована як релігійна організація і юридична особа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За даними реєстру, нова церква 30 січня 2019 року була зареєстрована як релігійна організація "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви)". Юридична адреса зареєстрованої ПЦУ - Київ, вул. Трьохсвятительська, 6.

Фото: інформація з Реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Відзначимо, сьогодні набув чинності закон про перехід релігійних громад. Закон передбачає, що рішення про перехід громади, а також про зміни в її статуті приймається на загальних зборах. При цьому рішення мають підтримати не менше двох третин складу приходу.

Також сьогодні предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що сподівається в майбутньому відвідати Україну. Він також закликав віруючих в Україні "не піддаватися спокусам", очевидно маючи на увазі перехід громад в автокефальну церкву.