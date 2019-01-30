Підсумки дня: 30 січня

•Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що між Російською Федерацією і Україною немає жодної війни

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•Євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося

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