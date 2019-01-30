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Підсумки дня: 30 січня

Новини » Інше    30.01.2019 - 18:12

Підсумки дня: 30 січня

•Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що між Російською Федерацією і Україною немає жодної війни

•Секс-скандал у ЗСУ: вісім жінок заявили про домагання полковника

•Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019

•У російському Санкт-Петербурзі співробітники Інтерполу затримали українського кікбоксера Вадима Оленчика, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство і викрадення автомобіля в Києві

•Кабінет міністрів України повертає норму споживання газу на відмітку в 3,3 кубометра

•В Києві близько на вулиці Прирічній в Оболонському районі місцеві рибалки виявили тіло чоловіка під льодом

•В Україну прийшло різке потепління, якого не було протягом всієї зими

•В Миколаєві на вулиці Космонавтів біля Ленінського райсуду розстріляли чоловіка і жінку

•Євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося

•Столицю Румунії накрили бурі і крижані дощі. Вітер повалив понад двох тисяч дерев і травмував близько півсотні людей (фото і відео)

•Журналісти зробили підбірку фотографій дітей українських зірок, які ну дуже схожі на своїх батьків

 

 

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