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Уряд скорочує норми споживання газу

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 12:02
Уряд скорочує норми споживання газу
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман уточнив, що норма складе 3,29 кубометра газу на людину

Кабінет міністрів України повертає норму споживання газу на відмітку в 3,3 кубометра. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряді бачать обурення українців, які отримують платіжки за газ за завищеними нормами споживання.

"Це сталося внаслідок того, що рішення уряду, яке робило об'єктивними обсяги споживання, було скасовано судом. Ми будемо боротися, щоб відстоювати правоту...Наше зважене рішення про 3,3 кубометра на людину на місяць було скасовано рішенням суду. Люди одержали завищені в три рази платіжки. Ми приймаємо нове рішення і встановлюємо нову норму - 3,29 кубометрів", - підкреслив Гройсман.

Уряд скорочує норми споживання газу

 

Нагадаємо, в грудні "Нафтогаз" повідомив, що Верховний суд України скоротив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників. Зокрема, норми повернули до позначки 3 кубометра на людину.

Проте пізніше "Нафтогаз" спростував повідомлення про скорочення норм споживання газу. Таким чином, продовжувала діяти постанова Кабміну № 619 в редакції до 1 жовтня 2014, згідно з якою норма споживання при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання становила 9,8 кубометрів.

 

Гройсман: "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу
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