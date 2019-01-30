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У Путіна заявили, що між Україною та Росією немає війни

Новини » Політика    30.01.2019 - 12:02
У Путіна заявили, що між Україною та Росією немає війни
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Водночас, Москва не може позитивно оцінити відносини між країнами

Між Російською Федерацією і Україною немає ніякої війни, але Москва не може позитивно оцінити відносини між двома країнами. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

"У Кремлі б хотіли, щоб відносини Росії та України були вільні від "потворних проявів"", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що ймовірність того, що ситуація на Донбасі з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні.

Крім того, Пєсков заявляв, що для завершення конфлікту на Донбасі Україні слід розібратися з наслідками нібито "громадянської війни"

"Для того щоб кудись рухатися, необхідно, щоб Україна розібралася з наслідками своєї громадянської війни, переглянула свій курс на повне відторгнення двох найбільших регіонів країни. І тільки тоді, напевно, Київ піде на те, щоб почати реалізацію Мінських домовленостей: без цього кудись зрушити буде дуже важко", - сказав Пєсков.

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