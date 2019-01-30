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Єврокомісія підготувала комплекс заходів у разі Brexit без угоди

Новини » Політика    30.01.2019 - 15:12
Єврокомісія підготувала комплекс заходів у разі Brexit без угоди
Фото: засідання Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

У разі Brexit без угоди затверджені заходи повинні гарантувати, що учнівська молодь Євросоюзу і Британії зможе завершити без перешкод своє навчання

Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Єврокомісії.

Повідомляється, що в разі Brexit без угоди затверджені заходи повинні гарантувати, що учнівська молодь Євросоюзу і Великобританії, продовжує брати участь у програмі Erasmus+ на день 30 березня 2019 року (після виходу Великобританії з ЄС, - ред.), зможе завершити без перешкод своє навчання.

Влади держав-членів ЄС продовжать враховувати періоди страхування, виконання роботи в якості самозайнятого суб'єкта і статусу резидента в Сполученому Королівстві до його виходу з ЄС при розрахунках виплат соціального страхування, таких як пенсії.

Наголошується, що британські одержувачі фінансування з бюджету ЄС продовжать користуватися виплатами за своїми чинними контрактами за умови, що Сполучене Королівство продовжить виконувати свої фінансові зобов'язання по союзному бюджету. При цьому в Єврокомісії уточнюють, що дане питання не пов'язане з фінансовим врегулюванням з нагоди виходу Великобританії з ЄС.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час саміту на Кіпрі заявив, що чинний варіант угоди про Brexit є "найкращим можливим рішенням, що не підлягає перегляду".

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