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На Донбасі ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 17:12
Ілюстративне фото: бойовики "ДНР" (youtube.com/vice news)
Ілюстративне фото: бойовики "ДНР" (youtube.com/vice news)

Ще трьоє бойовиків на Донбасі дістали поранення

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) минулої доби, 29 травня, ліквідовано трьох бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

"За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено", - йдеться у повідомленні.

Загалом зазначається, що таким чином ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі українські військовослужбовці у складі операції Об'єднаних сил ліквідували чотирьох снайперів бойовиків.

Додамо, що сьогодні, 30 травня 2018 року, з опівночі, станом на 11:00, вже зафіксовано вісім прицільних обстрілів противником. Із 04:20 бойовики провели 5 пострілів з артилерії калібру 122 мм та ще два артилерійські постріли калібру 122 мм.

З початку доби втрат серед українських військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано.

За добу на Донбасі поранено 4 українських військових З початку доби на Донбасі ліквідовано 5 бойовиків
Теги публікації: бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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