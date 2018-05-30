На Донбасі ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка

Ще трьоє бойовиків на Донбасі дістали поранення

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) минулої доби, 29 травня, ліквідовано трьох бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

"За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено", - йдеться у повідомленні.

Загалом зазначається, що таким чином ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі українські військовослужбовці у складі операції Об'єднаних сил ліквідували чотирьох снайперів бойовиків.

Додамо, що сьогодні, 30 травня 2018 року, з опівночі, станом на 11:00, вже зафіксовано вісім прицільних обстрілів противником. Із 04:20 бойовики провели 5 пострілів з артилерії калібру 122 мм та ще два артилерійські постріли калібру 122 мм.

З початку доби втрат серед українських військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано.