Аркадій Бабченко убитий: подробиці

Бабченко застрелили в спину в під'їзді свого будинку

Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Всі подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Прес-секретар Нацполіції Києва Оксана Блищик повідомила про те, що в Деснянському районі Києва на вулиці Микільсько-Слобідській стріляли у чоловіка – громадянина Росії, 1977 року народження. Його дружина виявила. Від отриманих поранень – пострілів в спину, він помер в кареті швидкої допомоги. Пізніше стало відомо про те, що загиблий – відомий російський журналіст Аркадій Бабченко.

ОНОВЛЕНО У Києві стріляли у чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на... Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.

Як відомо, Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з аварією літака Ту-154 над Чорним морем. Деякий час він жив у Празі, потім перебрався в Київ. Працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR.

Вбивство Бабченко: Геращенко розповів подробиці

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дії російських спецслужб.

Зараз біля під‘їзду де був застрелений журналіст Аркадій Бабченко. Опубліковано Mykhailo Tkach 29 травня 2018 р.

У Нацполіції повідомили основну версію

Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко назвав основну версію вбивства Бабченко - це його професійна діяльність.

Бабченко надходили погрози на Facebook

Журналістка Ірина Ромалійська повідомила про те, що Бабченко отримував погрози на Facebook. За її словами, він намагався отримати посвідку на проживання в Празі.

"Він завжди говорив, що в Росії йому небезпечно, говорив, що йому погрожували. Тут же він говорив, що йому постійно йдуть погрози і в фейсбуці, і в коментарях в соцмережі, але він на це не реагував. Знаю, що він намагався отримати вид на проживання в Празі", - повідомила вона в ефірі каналу ATR по телефонному зв'язку.

Власне розслідування проведуть журналісти

Денис Бігус, український журналіст, повідомив про те, що журналісти проведуть власне розслідування вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, вони займуться ідентифікацією камер спостереження в районі події.

Уверен, вы уже знаете что убили Бабченко. Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе.... Опубліковано Denys Bihus 29 травня 2018 р.

Заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаев заявив про те, що вбивство Аркадія Бабченко - це усвідомлене злочин, який скоєно на замовлення спецслужб Росії.

"Він убитий виключно за свою професійну діяльність. У Російській Федерації нічого не робиться випадково. Це продумане, сплановане і цілеспрямоване політичне вбивство", - заявив він.

Складено фоторобот вбивці

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін опублікував у своєму Facebook фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченко. Також він додав, що на місці працює слідчо-оперативна група.