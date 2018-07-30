У Франції у результаті перестрілки поранено сім чоловік

Один з поранених знаходиться у дуже важкому стані

У Франції у результаті перестрілки семеро людей отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості в місті Бон (Кот-д'Ор). Про це повідомляє газета Le Parisien, посилаючись на поліцію.

Зазначено, що стрілянина сталася о 04:20 за місцевим часом в районі Сен-Жак. Невідомі вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі людей.

Відзначається, що всі поранені госпіталізовані, при цьому один з них знаходиться у дуже важкому стані.

Місцева поліція займається розслідуванням інциденту. Основна версія правоохоронців зараз - причиною стрілянини послужило зведення рахунків.

Нагадаємо, у червні на півдні Франції у місті Монпельє невідомий відкрив стрілянину з автомобіля. У результаті події поранення отримали чотири людини. Також зазначалося, що один з потерпілих перебував у критичному стані.

Як писало РБК-Україна, в березні минулого року під час стрілянини у французькому Ліллі отримали поранення три людини. Серед постраждалих був 14-річний підліток. Хлопчик отримав поранення у ногу, ще одна людина була поранена в шию. Їх госпіталізували, а третя постраждала відправилася у лікарню самостійно.

Стрілянина сталася на парковці, підозрюваний втік з місця події. Також на місці поліції було знайдено дев'ять куль.