Поліція та ФБР затримали організаторів понад 50 фірм, які займалися "візовим шахрайством"

Мережа "фірм" діяла по всій країні

Національна поліція України та Федеральне бюро розслідування США викрили та затримали організаторів понад півсотні фірм, які організували схему "візового шахрайства". Про це начальник Департаменту Нацполіції боротьби зі злочинами, що пов'язані з торгівлею людьми, Артем Крищенко розповів у інтерв'ю, опублікованому на сайті поліції.

Так, у 2017-му співробітники американського посольства в Україні вилучили і передали правоохоронцям паспорти з підробленими штампами, подані на туристичну візу.

"Наразі ми досить тісно співпрацюємо з американськими колегами з ФБР. Разом ми викрили та затримали організаторів понад півсотні фірм, які організували схему "візового шахрайства". Минулого року співробітники посольства США в Україні вилучили і передали нам паспорти з підробленими штампами, подані на туристичну візу", - розповів представник Нацполіції.

Крищенко додав, що згодом правоохоронці встановили низку фірм, які "працювали" по всій території країни. Зокрема, ділки брали у клієнта "порожній" паспорт і ставили підроблені штампи про те, що особа в якості туриста відвідувала ряд країн Європи.

"Згодом такий "турист" звертався до посольства США для отримання американської візи. Після перевірки з’ясовувалося: туристична історія - підроблена, людина вказаних країн не відвідувала. Крім того, шахраї за 500 доларів підробляли ще ряд документів. Наприклад, довідку з місця роботи, про сімейний або матеріальний стан тощо", - зазначив він.

Крищенко підкреслив, що упродовж року були затримані організатори та закриті виявлені фірми.

"Відтак, є результат: минулого року ми отримали від американських колег 56 паспортів з підробленими візами, а цього року - лише чотири", - сказав представник Нацполіції.

Нагадаємо, Нацполіція України за півроку 2018 го виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

РБК-Україна повідомляло, в Києві правоохоронці викрили осіб, які вивозили дітей за кордон під прикриттям репродуктивної клініки.