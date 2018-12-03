СБУ по Україні проводить обшуки у священнослужителів УПЦ МП

Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці проводять обшуки в Києві, Житомирі, Овручі та Коростені

У Києві, Житомирі, Овручі та Коростені сьогодні, 3 грудня, правоохоронці проводять обшуки в будівлях, що належать єпархіям Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомир.info".

У головному управлінні Національної поліції в Житомирській області повідомили, що обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

"В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії - ред.), 3 грудня працівники слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно з працівниками СБУ проводять 8 санкціонованих обшуків у Києві, Житомирі, Овручі та Коростені. Обшуки проводяться у будівлях, приміщеннях та приватних будинках", - повідомили в поліції.

У виданні повідомили, що обшуки проводять в приміщеннях, що належать Житомирській та Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

В управлінні Служби безпеки України в Житомирській області підтвердили участь співробітників СБУ в обшуках, які проводять працівники слідчого управління ГУНП.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла.