Підсумки дня: 29 січня

•Президент Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года

•На Днепровском коксохимическом заводе в Каменском (Днепропетровская область) произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек

•Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы"

•Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина "почти уверена", что в базы данных Государственной фискальной службы происходит внешнее вмешательство

•В ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро были задержаны 850 человек, погибли еще 40 человек

•Активисты разыскали участников группового избиения мужчины возле Бессарабского рынка и заставили объяснить свой поступок (видео)

•Появилось видео разрушительного торнадо на Кубе

•Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева признала, что Донбасс – это Украина. При этом она сказала, что Российская Федерация – агрессор

•Украинцев ждет резкое изменение погоды в конце января