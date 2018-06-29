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У "Газпромі" заявили про створення трибуналу по розірвання контрактів з Україною

НовиниЕнергетика    29.06.2018 - 17:20
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

"Газпром" подав новий позов на розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу в Україну

Глава правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія подала новий позов на розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу в Україну, і почалося формування трибуналу Стокгольмського арбітражу. Про це він сказав на прес-конференції, передає РБК.

Так, раніше Стокгольмський арбітражний суд постановив стягнути з "Газпрому" 2,56 млрд доларів на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

За словами Міллера, дане рішення було "асиметричним" і порушило "баланс в інтересах сторін". Глава правління також згадав про постанову Апеляційного суду округу Свеа призупинити виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Міллер додав, що основною умовою подальших переговорів є відновлення балансу в інтересах сторін, в тому числі скасування рішення Стокгольмського арбітражу апеляційним судом і конструктивні пропозиції з боку України.

Він також підкреслив, що Україна повинна надати аргументи економічної доцільності транзиту через свою територію, відповідаючи га питання про подальшу взаємодію "Газпрому" і "Нафтогазу" в умовах збереження транзиту певного обсягу газу через територію України після 2019 року.

Нагадаємо, в середині червня повідомлялося, що в Швеції апеляційний суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору російської компанії "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". Зазначалося, що "Газпром" подав відповідне клопотання з метою перешкодити "Нафтогазу" вимагати виконання цього рішення в різних інстанціях до розгляду апеляції по суті.

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Теги публікації: Олексій Міллєр, Газпром, Стокгольмский арбитраж, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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