Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ПАРЕ прискорила розгляд питання щодо повернення делегації РФ до роботи в асамблеї

НовиниПолітика    29.06.2018 - 15:52
Фото: засідання ПАРЄ (twitter.com/PACE_News)
Фото: засідання ПАРЄ (twitter.com/PACE_News)

Ар'єв зазначив, що керівні органи Ради Європи і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії

Керівні органи Ради Європи і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Російської Федерації. Про це написав голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook.

"На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті асамблеї", - написав він.

Ар'єв зазначив, що у випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019  році Україна може припинити роботу в "самодискредитованій організації".

"Все вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ. Реально, шанси 50/50 - чи залишиться ПАРЄ поважним органом, чи піддаватиметься шантажисту за відновлення фінансування і втратить повагу. У випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 через цинічну процедуру не бачу потреби далі працювати в самодискредитованій організації. І ми не одні. Будемо боротися!", - додав він.

 

На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію...

Опубліковано Volodymyr Ariev П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію.

РФ заявила про випробування турбіни Siemens в анексованому Криму Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців, - Денісова
Теги публікації: Володимир Ар'єв, ПАРЄ, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся