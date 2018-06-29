ПАРЕ прискорила розгляд питання щодо повернення делегації РФ до роботи в асамблеї

Ар'єв зазначив, що керівні органи Ради Європи і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії

Керівні органи Ради Європи і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Російської Федерації. Про це написав голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook.

"На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті асамблеї", - написав він.

Ар'єв зазначив, що у випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 році Україна може припинити роботу в "самодискредитованій організації".

"Все вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ. Реально, шанси 50/50 - чи залишиться ПАРЄ поважним органом, чи піддаватиметься шантажисту за відновлення фінансування і втратить повагу. У випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 через цинічну процедуру не бачу потреби далі працювати в самодискредитованій організації. І ми не одні. Будемо боротися!", - додав він.

На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію... Опубліковано Volodymyr Ariev П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію.