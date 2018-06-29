Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців, - Денісова

Україна готова передати РФ 23 росіянина, засуджених за підготовку терактів

Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців. Про це на брифінгу заявила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ми готові забрати утримуваних громадян по процедурі екстрадиції. І в цьому нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості. Ми готові передати Російській Федерації 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії. В обмін на 23 українців з російських тюрем", - заявила вона.

Крім того, Денісова висловила занепокоєність тим, що РФ заблокувала візит до українських політв'язнів гуманітарної місії омбудсменів.

Опубліковано Людмилою Денісовою П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла, що РФ приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців.